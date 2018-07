Luigi Grechi, arriva Tangos e Mangos

ROMA, 20 LUG - Dopo "Dublino", dal 21 luglio è "Tangos e Mangos" il nuovo brano di Luigi "Grechi" De Gregori disponibile sul suo sito web rinnovato e aggiornato: www.luigigrechi.it. Demenziale, divertente, dal ritmo ballabile e scritto in spagnolo maccheronico, "Tangos e Mangos" per un mese potrà essere ascoltato sul sito web dell'artista e da venerdì 27 luglio il brano sarà in rotazione radiofonica. "Qualche volta - afferma Luigi Grechi - bisogna staccare la spina e dimenticare per un attimo pensieri più seriosi: in fondo è a questo che servono le vacanze! Per cui, buone vacanze a tutti al ritmo di "Tangos e Mangos"!".