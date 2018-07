PARIGI, 20 LUG - "Il cinema, è finito": lo dice dopo mezzo secolo di carriera, l'attore Jean-Louis Trintignant, monumento del cinema francese nonché protagonista di tanti capolavori italiani, intervistato oggi da Nice-Matin. L'attore, 87 anni, è malato di cancro e racconta di aver appena rifiutato l'offerta di un film arrivata dal regista Bruno Dumont: "Era interessante, ma avevo paura di non farcela fisicamente". Quanto alle cure per la sua malattia: "Non mi batto più, non faccio neppure la chemio, lascio fare"