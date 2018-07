'Bolle and Friends' al Ravenna Festival

BOLOGNA, 21 LUG - Chiusura ricca di 'stelle' della danza per il Ravenna Festival. Domani sera al Pala De Andrè della città romagnola andrà in scena il 'Roberto Bolle and Friends', con l'Etoile della Scala e Principal dell'American Ballet Theatre impegnato in un programma bilanciato tra repertorio e modernità attorniato da danzatori del calibro di Nicoletta Manni, Misa Kurunaga, Timofej Andrijashenko, Taras Domitro, Nicola Del Freo, Gioacchino Starace, Maria Kochetkova, Angelo Greco, Sebastian Kloborg, Osiel Gouneo e Alessandro Quarta. La serata vedrà Bolle avviare e chiudere il 'suo' galà. In apertura l'etoile scaligera sarà sul palco con Nicoletta Manni in un passo a due ispirato alla poetica pittorica di Caravaggio, firmato da Mauro Bigonzetti in un missaggio di musiche da Claudio Monteverdi. Il finale invece sarà in coppia maschile accanto a Alessandro Quarta in un gioco di doppi e di riflessi per il 'Dorian Gray' creato da Massimiliano Volpini.