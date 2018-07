A 'Theory of Sunset' Premio Cartoon Club

BOLOGNA, 22 LUG - Il cortometraggio animato 'The Theory of Sunset', del regista russo Roman Solokov, si è aggiudicato il 'Premio Cartoon Club', il Festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei Games giunto alla 34/a edizione. Il premio per la miglior regia è andato a Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone per 'Gatta Cenerentola' mentre il 'Premio Signor Rossi, destinato ai film prodotti dagli studenti delle scuole di cinema d'animazione o di corsi di specializzazione in animazione, è andato al cortometraggio 'Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine', prodotto dalla francese Esma-École Supérieure des Métiers Artistiques. Il 'Premio Cartoon Junior', dedicato ai cortometraggi realizzati dai bambini nei laboratori di cinema d'animazione delle scuole elementari e medie, è stato conquistato da 'Olympia' prodotto da Zuckerwattenkrawatten mentre il 'Premio Cartoon Kids' dedicato a un pubblico fra i 3 e gli 11 anni, è stato assegnato 'Piston' della scuola Esma.