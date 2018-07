The Equalizer 2 re del box office Usa

ROMA, 22 LUG - Con un incasso di quasi 36 milioni di dollari, è The Equalizer 2, il super thriller con Denzel Washington, il film al top del box office del weekend. La pellicola diretta da Antoine Fuqua, che arriverà nelle sale italiane il 13 settembre, supera al debutto di Mamma Mia! Here We Go Again, prequel/sequel della fortunata commedia musicale con Meryl Streep con le musiche degli Abba, che raccoglie 34,3 milioni di dollari a fronte di un budget di 75 milioni di dollari (13 in più rispetto a The Equalizer). Scivola quindi sul terzo gradino del podio Hotel Transilvania 3,che una settimana fa era al top e ha incassato 23,1 milioni di dollari, oltre il 47% in meno rispetto allo scorso weekend (il totale però supera i 91 milioni in due settimane di programmazione). Al quarto posto troviamo Ant Man and the Wasp che in tre settimane di programmazione ha raccolto oltre 161 milioni di dollari. Al quinto il Incredibili 2 che questa settimana incassa 11,5 milioni, ma ne ha nel frattempo accumulati oltre 557.