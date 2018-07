Negramaro, dopo stadi ora i palasport

ROMA, 23 LUG - Dopo il successo negli stadi italiani quest'estate, dove i Negramaro hanno fatto collezionato oltre 175 mila spettatori, la nuova tournée della band "Amore Che Torni Tour Indoor 2018" fa tappa nei palasport italiani con 14 nuovi concerti. Biglietti in vendita dal 25 luglio. Il tour, che avrà la sua "prova generale" il 15 novembre a Rimini, partirà ufficialmente da Bologna il 17 novembre, per poi fare tappa a Mantova (il 18), Padova (il 20), Conegliano (il 21), Milano (il 23), Torino (il 26) e Roma (il 29) e trasferirsi a dicembre a Caserta (il 2), Acireale (il 5), Reggio Calabria (l'8), Bari (il 10), Eboli (il 13) e Firenze (il 15). Con i loro concerti quest'estate i Negramaro hanno fatto segnare un importante record: nessuna band italiana, infatti, aveva mai realizzato 6 date negli stadi in unico tour. Un vero e proprio primato che ha fatto entrare i Negramaro nel guinnes della musica italiana.