MFF con Salvatores punta sui giovani

MILANO, 23 LUG - Il Milano Film Festival giunge alla sua 32/a edizione con un nuovo direttore artistico, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. L'evento, ideato e prodotto da Esterni, è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e si terrà dal 28 settembre al 7 ottobre. "Ho accettato di dirigere questo festival perché mi sentivo di dover dare qualcosa oltre ai miei film - ha commentato Salvatores - e l'obiettivo è quello di cercare di non fare un festival di cinema ma sul cinema, cioè molto aperto e contaminato". L'edizione 2018 si è posta come missione quella di coinvolgere i teenager: proprio ai giovani e giovanissimi il festival dedica la sezione My Screen, incontri e proiezioni con artisti, youtuber, influencer più conosciuti del panorama teen. Ci sarà, tra gli altri, Francesco Lettieri, regista di videoclip di Calcutta, Motta è Liberato.