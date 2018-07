Settimana Critica tra Siria e Tunisia

ROMA, 23 LUG - La 33/a edizione della Settimana Internazionale della Critica - sezione autonoma e parallela al Festival di Venezia organizzata dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani (- è quest'anno nel segno di uno sguardo ancora più allargato ed eccentrico. Sette i lungometraggi in concorso in questa edizione (29 agosto-8 settembre). Si parte con TUMBBAD, fantasy indiano sulla cupidigia, e si chiude con DACHRA, horror tunisino "che affronta - spiegano gli organizzatori - il conflitto fra tradizione e modernità alla luce delle speranze di una rivoluzione che e ancora in attesa di compiersi". L'Italia è in corsa con SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI, esordio di Letizia Lamartire già autrice del cortometraggio PICCOLE ITALIANE. E' la storia di Isabella, ex pop star dei primi anni Novanta, e di Bruno, il chitarrista che la accompagna, grandi amici e partner sulla scena, ma soprattutto madre e figlio. Non manca un documentario. Si tratta di STILL RECORDING sull'attualissimo tema della guerra siriana.