Maxi accordo Netflix-Shonda Rhimes

ROMA, 23 LUG - Sono addirittura otto le serie tv che Shonda Rhimes (la creatrice tra gli altri di Grey's Anatomy), la dea dell'intrattenimento e Netflix, hanno in cantiere: si spazia fra il drama e il femminile, il racconto di formazione e il drama storico, spunta anche un documentario. Netflix e Shondaland hanno annunciato infatti la prima selezione di serie tv che verranno realizzate da Shonda Rhimes, Betsy Beers e il loro team, che debutteranno in esclusiva sul colosso streaming. "Volevo che la nuova Shondaland fosse un luogo in cui dare vita ad un numero maggiore delle storie che amiamo raccontare, dove tutti noi, come team, potessimo arrivare in ufficio carichi di entusiasmo. Questa è Shondaland 2.0.", ha commentato Shonda Rhimes. A sua volta, Cindy Holland, VP Netflix Original Content, ha aggiunto: "È emozionante iniziare questa avventura insieme a Shonda, Betsy e i loro team e vederli abbracciare la libertà creativa offerta da Netflix".