Rourke e Bisset sul set a Orvieto

ORVIETO (TERNI), 23 LUG - Ci saranno anche Mickey Rourke e Jacqueline Bisset sul set del film 'The winemaker's son' (Il figlio del vignaiolo) che ad agosto sarà girato a Orvieto. Si tratta del secondo blocco della pellicola, scritta e diretta dal regista e sceneggiatore americano Paul Leitner e prodotta dalla società Comvesta srl, che dal 9 luglio si stanno già svolgendo in varie località della vicina Tuscia. Ad Orvieto il set sarà allestito nel quartiere medievale, tra via Malabranca e piazza San Giovenale. Oltre a Rourke e Bisset, nel cast ci saranno anche McCaul Lombardi, Alessia Alciati, Olivier Martinez e altri attori di fama internazionale. "L'Umbria - ha commentato il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani - svolge un ruolo importante nel 'sistema cinema' per veicolare a livello nazionale, europeo e mondiale la sua identità culturale e l'accoglienza che sa offrire, ed il Comune di Orvieto fa parte di questo circuito".