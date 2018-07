Coez di scena a Palermo, cambia la location: non più al Velodromo, ma al Castello a Mare

PALERMO - A pochi giorni dal concerto di Coez, cambio di location. Alla già preventivata esibizione presso il Velodromo, come annunciato mesi fa, data la perdurante inagibilità della struttura palermitana, l'attesa kermesse, che vanta una notevole prevendita, viene spostata al Castello a Mare, sempre sabato 28 luglio.

Coez è, per così dire, un recente caso della musica nostrana. Un caso partito dal web, dalla Eete, soprattutto con una canzone scarna, trasformatasi in dominio pubblico."La musica non c'è " di Coez, è testimonianza di quanto sta proponendo il mercato della musica. Non più suggerimenti dal mondo della radio o dalla tv, bensì dalle visualizzazioni, dagli store digitali, dall'affluenza ai concerti. Lo stesso procedimento che ha segnato il percorso di Brunori sas, Calcutta e The Giornalisti, per citarne alcuni. E sarà, quello del 28 luglio, un concerto che avrà movenze hip hop, intersecate da melodie minimaliste, mai banali.