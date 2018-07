Film Netflix, set in Liguria

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) - Iniziano in Liguria, a Santa Margherita Ligure. le riprese del nuovo film Netflix 'Murder Mistery' con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton, Danny Boon per la regia di Kyle Newacheck. Party di benvenuto per la produzione assieme al sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo. Per la produzione erano presenti Allen Covert, Enzo Sisti, Barry Bernardi e Kevin Grady. "Investiamo un milione e trecento mila euro nelle riprese liguri - ha detto Allen Covert -. Siamo molto contenti di aver scelto questo territorio che ci ha accolto molto bene". "Diamo il benvenuto a Murder Mistery" ha detto il sindaco di Santa Margherita Ligure che ha creduto fin da subito al progetto "e con me tutti i sindaci del Tigullio. Questo è un grande risultato per tutti, di tutti".