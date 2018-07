LP al Concertone della Taranta

LECCE, 24 LUG - Sarà la popstar LP, la cantautrice italoamericana Laura Pergolozzi, la super ospite del Concertone della Notte della Taranta, in programma a Melpignano (Lecce) il prossimo 25 agosto. L'annuncio è stato dato a Lecce in una conferenza stampa nella sede del Banco di Napoli, preceduta da un suggestivo flash mob di 16 ballerini del Corpo di Ballo de La Notte della Taranta in piazza Sant'Oronzo. LP è uno dei nomi di spicco della musica internazionale. Il suo hit 'Lost on You' ha più di 100 milioni di visualizzazioni, ed è in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, il presidente della Fondazione La Notte della Taranta, Massimo Manera, il direttore regionale per il Sud di Intesa Sanpaolo, Francesco Guido, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la direttrice del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale "Fazzi" Assunta Tornesello e il presidente della Onlus "Per un sorriso in più" Antonio Giammarruto.