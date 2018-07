Febbre Cremonini, aumentano date tour

ROMA, 24 LUG - Febbre a 90 per Cesare Cremonini. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite del tour autunnale nei palasport, prima è arrivato il raddoppio di Bari, ora quello di Mantova. E non è escluso che aumentino le date anche per altri appuntamenti e che vengono individuate nuove tappe. Al momento sono dunque diventati 18 i concerti del "Cremonini Live 2018" che da novembre a dicembre andranno in scena nei palasport italiani, con lo spettacolo che ha incantato oltre 150 mila persone nelle quattro date degli stadi a giugno: un palco di oltre 60 metri e tre passerelle, più di venti scenografie diverse che si sono alternate in un percorso ispirato, artistico e unico, grazie a cinque giganteschi schermi - led tridimensionali capaci di esaltare lo straordinario carisma di Cesare sul palco. La tranche invernale del tour sarà arricchita dall'ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio che dall'ultimo album "Possibili Scenari". Previsto anche un nuovo momento piano e voce.