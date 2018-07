Coro gospel fa boom dopo nozze reali Gb

LONDRA, 24 LUG - E' boom di contatti, di vendite e di affluenza ai concerti per il coro gospel britannico esibitosi nel maggio scorso in mondovisione, nella cappella di St George del Castello di Windsor, al matrimonio reale fra il principe Harry e Meghan Markle. Lo sottolinea la Bbc, dando conto della firma d'un contratto fra l'ensemble e Sony Music UK. Per il Kingdom Choir - fondato nel 1994 da Karen Gibson e che conta 30 componenti - si tratta di una rivoluzione: abituato ad attirare al massimo 200 spettatori per show, è stato travolto da un'ondata di popolarità e benessere dopo la performance del 19 maggio di fronte a una platea televisiva potenziale globale di 1,9 miliardi di persone. Un momento magico a cui sono seguite 3 milioni di visualizzazioni su YouTube e ora l'attenzione di Sony. Numeri che il coro avrebbe potuto solo sognare in passato, malgrado la stima degli appassionati, i premi ricevuti e le apparizioni in concerto al fianco di star come Elton John, Luther Vandross, Spice Girls o Michael Ball.