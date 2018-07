Roberto Bolle torna in Arena Verona

VERONA, 24 LUG - Sale l'attesa per il gala speciale di danza - già sold-out - che domani sera vedrà il ritorno sul palcoscenico dell'Arena di Verona di Roberto Bolle, assieme a 10 star internazionali del balletto. L'ètoile della Scala torna per la quinta volta nell'anfiteatro areniano, con un programma che mescola repertorio classico e sperimentazione contemporanea e pop. A rendere ancora più suggestiva la serata "Roberto Bolle and Friends" concorrerà il lighting design di Valerio Tiberi. Il format del Gala nasce intorno al 2000, per il desiderio di Bolle nel portare la grande danza in luoghi solitamente non raggiunti da questa forma d'arte. Dal 2008 il successo è stato enorme in tutto il mondo, dal sagrato del Duomo di Milano a Piazza del Plebiscito a Napoli, da Piazza San Marco a Venezia alla Valle dei Templi di Agrigento, dal Giardino di Boboli a Firenze al New York City Center, entusiasmando migliaia di spettatori.