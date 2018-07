Il gran mondo del teatro a Montepulciano

MONTEPULCIANO, 24 LUG - Mentre sul palco nella spettacolare Piazza Grande un gruppo di giovani ballerini prova i passi e le coreografie dello spettacolo di danza a cura di Azzurra Di Meco con tre scuole di balletto (Adama Dance Company, Accademia Nazionale di Danza, Associazione Nazionale Danzatori), fissato per il 25/7 con Roland Boer alla guida dell'Orchestra dei giovani del College di musica di Manchester, come sempre nei giorni del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, nella parte bassa della cittadina, prende vita lo spettacolo di strada 'Il gran mondo del teatro' del Theatre en Vol sardo creato da Maria Paola Cordella e ispirato all'opera di Calderon de la Barca. Si ribalta il titolo del grande autore barocco spagnolo 'Il gran teatro del mondo' per giocare sempre sulle parti che ognuno si trova a recitare nella vita, nel mondo di cui il teatro è metafora.