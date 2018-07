Caparezza, 7/9 esce Prisoner 709 Live

ROMA, 24 LUG - Sarà pubblicato il 7 settembre l'album di Caparezza "Prisoner 709 Live", versione live del disco in studio "Prisoner 709", certificato doppio disco di platino. L'album in studio "Prisoner 709", uscito lo scorso settembre, narra la "prigionia" dell'artista (Michele o Caparezza) attraverso un percorso di autoanalisi ed è stato raccontato in un tour dal tutto esaurito, che a partire da novembre scorso ha toccato tutt'Italia e che continua fino al 2 settembre. "Prisoner 709 Live" è la sintesi di questo racconto: un dvd documentario ("Trip709") che parla dell'esperienza di "prigionia" di Caparezza attraverso la sua realtà visionaria, le testimonianze dirette e le immagini, il CD originale e un CD con le canzoni di "Prisoner 709" suonate dal vivo durante il tour. In contemporanea all'uscita dell'album, il 4 settembre, a 10' anni dalla prima edizione, sarà pubblicato da Rizzoli il classico introvabile, "Saghe Mentali", che raccoglie le profezie di Caparezza, accompagnato da una nuova prefazione.