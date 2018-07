10 Corso Como apre a NY unica sede Usa

ROMA, 24 LUG - L'iconico concept store 10 Corso Como aprirà a New York il 6 settembre, durante la New York Fashion Week, con un evento inaugurale che celebrerà l'apertura dell'unica sede negli Stati Uniti del concept fondato da Carla Sozzani: 2.800 metri quadrati nel Seaport District, nella cornice di un rinnovato Waterfront newyorkese, in una location dunque che contribuirà alla trasformazione di Lower Manhattan in un nuovo epicentro culturale, gastronomico e dello shopping. L'evento inaugurale sarà caratterizzato da momenti di arte, moda, fotografia, design e cucina, settori che da sempre identificano 10 Corso Como. Fondato a Milano nel 1991 dalla giornalista, editrice e gallerista, sorella di Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia, 10 Corso Como è stato il precursore dei concept store. A NY occuperà l'intero piano dello storico Fulton Fish Market Building, uno dei più antichi e grandi mercati americani aperto nel 1822 vicino all'East River. L'artista newyorkese Kris Ruhs ne ha ideato gli interni.