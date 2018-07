Morta la mamma di Elena Sofia Ricci

ROMA, 24 LUG - Lutto per l'attrice Elena Sofia Ricci, è morta la mamma, Elena Ricci detta Poccetto, aveva 77 anni. Originaria di Firenze, è stata la prima donna scenografa in Italia, lottando contro i pregiudizi di quell'epoca. Iniziò a lavorare giovanissima nel cinema seguendo gli insegnamenti del padre, Leonardo Ricci, architetto. Ha lavorato con Sergio Corbucci, Steno, Pasquale Festa Campanile, Luigi Zampa, Vanzina, Peter Del Monte, Carlo Lizzani, Nanni Loy solo per citarne alcuni. Tra i film ricordiamo "Amici Miei - atto III", "Casablanca Casablanca" di Francesco Nuti, "Mi manda Picone", "La Contessa di Carini" con Ugo Pagliai, "Letti Selvaggi" con Monica Vitti, "Dolce far niente" con Giancarlo Giannini e "Testa o Croce" con Nino Manfredi. Il funerale di Elena Ricci Poccetto, sarà celebrato il 25 luglio nella Basilica Santa Maria Montesanto (Chiesa degli Artisti), Piazza del Popolo a Roma alle ore 16.