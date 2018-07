Ciak Nati 2 volte, storia di transgender

ROMA, 24 LUG - Sono cominciate a Foligno le prime riprese di Nati 2 Volte, opera seconda del regista abruzzese Pierluigi Di Lallo, con Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti, prodotto dalla Time di Gianluca Vania Pirazzoli. "È la prima volta che un film italiano sceglie come protagonista un transgender FtM (una donna che diventa uomo) - spiega il regista - c'interessava raccontare come vivano la quotidianità le persone che come Maurizio hanno già completato il proprio percorso di transizione, quali siano i problemi pratici, le paure, i sogni. E nel contempo quanta strada ci sia ancora da fare per debellare i pregiudizi culturali che si abbattono su storie come queste. Il taglio che abbiamo voluto dare è brillante e delicato perché spesso il modo migliore di parlare di cose serie è farlo con il sorriso". "Siamo orgogliosi di partecipare alla creazione di un film - aggiunge Imma Battaglia, attivista LGBT - che esplora con attenzione e romanticismo la meravigliosa unicità di ogni essere umano e del suo genere".