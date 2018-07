Gucci sceglie le Thetre Le Palace Parigi

ROMA, 24 LUG - Gucci annuncia che presenterà la sua collezione Spring Summer lunedì 24 settembre nel Théatre Le Palace di Parigi. La sfilata-show rappresenta l'ultima tappa di un omaggio alla Francia in tre parti iniziato lo scorso gennaio con la campagna pubblicitaria pre-fall che richiamava le proteste studentesche di Parigi del maggio 1968 e seguito dalla sfilata della collezione Cruise 2019 che ha avuto luogo nell'antico sito della Promenade Des Alyscamps ad Arles. Il Théatre Le Palace, spiega una nota dell'ufficio stampa, "entra in risonanza con la visione della maison in quanto luogo che ha dato vita a una sub-cultura che ha ispirato, sino ad oggi, le giovani generazioni". Gucci sarà la prima casa di moda a sfilare nello storico spazio.