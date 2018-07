ROMA, 25 LUG - 'Suspiria' di Luca Guadagnino, 'Capri - Revolution' di Mario Martone e 'What You Gonna Do When The World's On Fire' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75/a edizione della Mostra del cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre) annunciati a Roma dal direttore Alberto Barbera.