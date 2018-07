A teatro Rocca, Buy e Carpentieri

ROMA, 25 LUG - Lucia Lavia e Marco De Gaudio nei panni che furono di Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes in ''Shakespeare in love'' al 70/ Festival shakespeariano di Verona e Stefania Rocca in ''Squalificati'' di Pere Riera a Borgio Verezzi (SV); Margherita Buy e Sergio Rubini con ''Amori fatali'' al Festival di Teatro antico di Veleia (PC) e Fabrizio Falco nell'universo Pirandello con ''Fuori di chiave'' allo Sciaranuova Festival di Castiglione di Sicilia (CT). E ancora Renato Carpentieri con ''La caduta'' di Camus e Mascia Musy in ''Preghiera per Cernobyl'' della premio Nobel Svetlana Aleksievic, entrambi al Radicondoli Festival (SI); Marco Baliani e il ''Corpo di Stato'' sul sequestro Moro alle Orestiadi di Gibellina (TP); fino a Teresa Mannino con la sua rilettura de ''La traviata'' in ''Teresa Valery'' tra Palermo e Taormina (ME): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.