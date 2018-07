Tribalistas, a novembre 2 date in Italia

ROMA, 25 LUG - Quindici anni dopo il successo del primo album, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa per presentare il nuovo progetto discografico. A novembre arriveranno anche in Italia con due date live: l'8 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e l'11 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il trio, composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, darà vita ad uno spettacolo coinvolgente che, oltre a i brani del nuovo album "Tribalistas" (Universal Music), inciso a Rio de Janeiro nell'agosto del 2017, includerà le hit nazionali e internazionali, come "Passe em Casa", "Velha Infância" e "Já Sei Namorar". I Tribalistas saranno accompagnati sul palco dai musicisti Dadi Carvalho (basso, chitarra elettrica, mandolino e tastiera), Pedro Baby (chitarre acustiche ed elettriche), Pretinho da Serrinha (cavaquinho) e Marcelo Costa (batteria).