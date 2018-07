Volpedo omaggia 150/o nascita Pellizza

TORINO, 25 LUG - Volpedo, paese dell'Alessandrino che ha dato i natali a Giuseppe Pellizza, autore del Quarto Stato, tra i quadri più noti del secolo scorso, festeggia i 150 della nascita del suo illustre cittadino con un ricco programma di eventi. E con l'invito a tutti coloro che hanno usato il dipinto per pubblicizzare i propri prodotti e le proprie istanze sociali a visitare il paese e la casa-studio di Pellizza. "Volpedo è uno dei più bei borghi d'Italia - afferma il sindaco Giancarlo Filippo Pio Caldone - nel quale Pellizza lavorò e visse. Qui trasse anche stimoli per il suo lavoro. Conosceva tutto il paese e aveva molti amici come dimostrano le lettere alla base dello spettacolo Car amis pitur, che verrà messo in scena con la cittadinanza il 28 luglio". Tra le altre iniziative anche una mostra di quadri nella sua casa-studio e percorsi dedicati. "Questo è un angolo di Piemonte poco conosciuto, ma ricchissimo di stimoli e di cultura", dice l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.