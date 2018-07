Faye Dunaway in posa in campagna Gucci

ROMA, 25 LUG - Lo stile di vita dei ricchi e famosi di Hollywood è stato a lungo fonte di materiale per i cineasti, ed è proprio questo genere cinematografico che ispira il video e le immagini dell'ultima campagna di Gucci. Viali soleggiati costeggiati da palme, i negozi Rodeo Drive, le piscine private e le ville recintate fanno da sfondo alla campagna dedicata alla Sylvie Bag borsa di punta della maison per la nuova stagione. Facendo riferimento al rapporto tra le madri e le figlie di Hollywood, la scelta delle protagoniste della campagna è caduta sull'iconica diva Faye Dunaway, indimenticabile protagonista di film cult come Chinatown, che posa assieme alla cantautrice e attrice francese Soko, che interpreta sua figlia. Il personaggio interpretato da Dunaway trascorre le sue giornate girando su una limousine con autista, firmando autografi, facendo acquisti su Rodeo Drive, rilassandosi a bordo piscina, giocando a tennis e vivendo una vita di svaghi. Il tutto visto attraverso gli occhi della figlia.