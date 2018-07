Primo ciak a per 'Murder Mistery'

GENOVA, 25 LUG - Primo ciak nel porto di Santa Margherita Ligure per la nuova produzione Netflix 'Murder Mystery' con Adam Sandler e Jennifer Aniston per la regia di Kyle Newacheck. Se il set è super blindato e Jennifer Aniston fa vita riservata, Adam Sandler si è concesso ai selfie tra Santa Margherita Ligure e Portofino, tanto che sulla pagina ufficiale Santa Margherita Ligure - Turismo è apparso l'hashtag #AdamSandlerunodinoi. La cittadina del Tigullio ha riservato alla troupe una calorosa accoglienza, con tanto di striscione di benvenuto anche se c'è chi storce il naso per la presenza di Hollywood in Riviera. L'opposizione in Consiglio comunale ha presentato un'interpellanza con la quale si fa presente che il film "non sarà ambientato a Santa Margherita ma in una cittadina straniera" e si chiede "di chiarire in maniera convincente quale sarebbe l'interesse pubblico" di questa operazione. La troupe resterà in città fino al 31 luglio.