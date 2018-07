A Caracalla Romeo e Giulietta

ROMA, 25 LUG - La più grande storia d'amore di tutti i tempi raccontata con il linguaggio universale della danza, in un connubio tra classico e contemporaneo: arriva il 27 luglio per la prima volta alle Terme di Caracalla, Romeo e Giulietta secondo la visione del coreografo e regista Giuliano Peparini, sulle musiche di Sergej Prokof'ev e con la direzione dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma affidata al Maestro David Levi. La nuova creazione ispirata all'omonima tragedia di William Shakespeare, in scena fino al 4 agosto, è un nuovo allestimento caratterizzato da un linguaggio coreografico particolarmente dinamico e originale, in un impianto fortemente teatrale. Sul palco il pubblico vedrà i due protagonisti interpretati da Susanna Salvi e Claudio Cocino, primi ballerini del Teatro dell'Opera di Roma, e dalla guest Vittoria Valerio, solista del Teatro alla Scala di Milano e dal solista capitolino Michele Satriano. Inoltre l'étoile Alessandra Amato sarà La Morte, il primo ballerino Alessio Rezza, Mercuzio.