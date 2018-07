Urban Strangers, il 7/9 esce nuovo album

ROMA, 25 LUG - Il 7 settembre gli Urban Strangers tornano con il nuovo album di inediti "U.S", cantando per la prima volta in italiano. Il terzo album del duo, che ha raggiunto la popolarità nel 2015 dopo il secondo posto a X-Factor, è prodotto da Raffaele Ferrante (Rufus) ed è un mix di testi cantautorali e sound internazionale. Scelgono di cantare in italiano per arrivare in modo più diretto alle persone pur continuando a sperimentare strade nuove sia nei testi che nella musica. "Non so" è il singolo che ha anticipato l'uscita del nuovo progetto discografico. "'Non so' è un nuovo punto di inizio: il primo brano in italiano che descrive il nostro cambiamento. - raccontano Gennaro Raia e Alessio Iodice -. Siamo felici che questa canzone possa essere una rappresentazione chiara di quello che siamo diventati e di quello che vogliamo comunicare".