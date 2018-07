Stella Tennant nella campagna Ferragamo

ROMA, 25 LUG - Pervasa da un nuovo spirito di dinamicità e diversità, un'elegante dimora storica italiana improvvisamente riecheggia di vita, risate e giovinezza. Per la stagione Autunno/Inverno, Salvatore Ferragamo non presenta un'immagine unica di donna o di uomo, ma convoca una ricca parata di modelle e modelli per sottolineare la pluralità che caratterizza il nostro tempo, componendo un patchwork di personaggi. Negli scatti di Harley Weir, la top model Stella Tennant, Shanelle Nyasiase, Rianne Van Rompaey, Xiao Wen Ju, Piero Mendez e Edoardo Sebastianelli. La nuova campagna immaginata da Paul Andrew rappresenta uno slancio verso la modernità, perché abbraccia il cambiamento, chiave del successo nella cultura contemporanea. "Una delle ispirazioni originarie della collezione Autunno/Inverno è la figura della Duchessa del Devonshire ricorda Andrew - formidabile personificazione di un'eleganza senza tempo. Sua nipote Stella rivisita quel personaggio con grazia del tutto naturale".