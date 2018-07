Antonio Grimaldi sfila in Montenegro

ROMA, 25 LUG - Lo stilista Antonio Grimaldi è lo special guest della Montenegro International Fashion Festival Fashion Show organizzata d Fabrika, dove sfilerà sabato 28 luglio a Porto Montenegro, nella Baia di Cattaro (dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità). In pedana la collezione di haute couture Autunno-Inverno presentata da pochi giorni a Paragi. Protagonista è una reginetta punk, un'elegante sirena dal fascino dark che talvolta sorprende rendendo omaggio ad uno stile elisabettiano e vittoriano, tipica delle nobildonne inglesi che amano capi dai tagli lineari. I ricami sono minimal: fil coupé, cristalli chandelier, applicazioni di piume, paillettes in velluto e interventi di pelle. I tessuti chiffon in seta, ma anche organze coupé con ricami di ciniglia, guipure lamé e gold liquid georgette. Ai piedi sandali in vinile rosa cipria. Colori, bianco e nero, rosa, rosso carminio, azalea, ottone e platino. Sfilerà nella stessa sede anche la prima collezione maschile di Grimaldi ispirata ai Lord britannici.