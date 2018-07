Morto pittore Vitali, funerali a Bellano

MILANO, 26 LUG - I funerali del pittore Giancarlo Vitali, morto ieri a 88 anni, si terranno a Bellano (Lecco), dove viveva e dove si è spento, domani alle 11, nella Chiesa di San Nazaro e Celso. La moglie Germana e i figli Velasco, Sara e Paola con i nipoti e i parenti, ha fatto sapere la famiglia, saranno presenti già dalle 9. Nato il 29 novembre 1929 a Bellano, sul lago di Como, Vitali crebbe in una famiglia di pescatori, ed ebbe una formazione autodidatta. La sua parabola artistica è ritenuta unica per percorso, localizzazione geografica e riconoscimenti critici. A 18 anni, nel 1947, partecipa alla Biennale d'Arte Sacra all' Angelicum di Milano, dove espone, tra gli altri, insieme a Carlo Carrà. Vinta una borsa di studio all'Accademia di Brera, è costretto a rinunciarvi a causa dell'impossibilità economica da parte della famiglia di mantenerlo nel capoluogo. Da allora, fino agli anni Ottanta, smette di esporre ma non di dipingere.