Orlando Furioso torna nel Parco Chigi

ROMA, 26 LUG - Duelli, magie, passioni e gesta eroiche. L'Orlando Furioso torna nel seicentesco giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia, alle porte di Roma, con una nuova edizione di Labirinto d'amore, dall'11 al 19 agosto. Uno spettacolo immersivo tra le meraviglie architettoniche barocche della residenza progettata da Bernini e Carlo Fontana, per una versione dell'epopea di Ludovico Ariosto in un'atmosfera quasi da sogno, dove tutto è possibile. Anche ritrovarsi parte dei tormenti cantati dal poeta. Con la regia di Giacomo Zito, lo spettatore è invitato a seguire quattro storie d'amore, ritrovandosi a tu per tu con la follia di Orlando a causa dell'amore di Angelica per il giovane Medoro. E poi Olimpia, la Contessa d'Olanda che rifiuta la mano di Arbante perché presa da Bireno. Astolfo rapito e trasformato in mirto. E ancora Bradamante, Ruggiero, Atlante, Dalinda, Polinesso. Con Giada Barbieri, Luigi Pisani, Gabriele Paupini, Silvia Nati