Francesca Michielin, mai più a Sanremo

ROMA, 26 LUG - "Non vorrei rifare Sanremo, ho dato e ricevuto tanto dal festival ed è difficile ripetersi e migliorare quell'esperienza. Rifarei invece l'Eurovision!". Francesca Michielin, ospite al Giffoni, ha conquistato i ragazzi con la sua masterclass green dedicata alle tematiche ambientaliste e non si è tirata indietro davanti alle domande dei giovani. La cantante ha anche commentato il nuovo regolamento voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni che elimina la gara delle Nuove Proposte e inserisce due giovani direttamente con i Big. "Non potrei mai fare il lavoro di Baglioni, non l'invidio per nulla. Sarebbe bello dire che la musica è sempre al primo posto, ma il Festival è complicatissimo! Ricordo però i Sanremo in cui sono esplosi Gazzè, Bluvertigo e molti artisti emergenti che poi si sono affermati nella musica italiana".