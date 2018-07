Estate Pontedilegno dedicata a Paolo VI

MILANO, 26 LUG - Con un concerto d'organo di Marialuisa Veneziano nella chiesa della SS.Trinità di Ponte di Legno, si apre il 27 luglio la quarta edizione di "Una montagna di cultura...la cultura in montagna", rassegna organizzata dall' associazione Pontedilegno-MirellaCultura, quest'anno dedicata alla figura di Paolo VI, il Pontefice bresciano, a 40 anni dalla sua morte e alla vigilia della sua canonizzazione. Il concerto - in programma musiche di Bach, Galuppi, Scarlatti, Haydn, Lefebure-Wely e Neff - costituisce l'anteprima del Festival "In montagna con Bach-2", che vedrà protagonisti i pianisti Francois-Joel Thiollier e Ramin Bahrami e il violinista Guido Rimonda. Tra gli appuntamenti della rassegna, serate con Giusy Versace, don Marco Pozza, Beppe Conti, Mario Lauro. La rassegna si concluderà con la nona edizione di PontedilegnoPoesia, premio nazionale di poesia edita, dal 20 al 22 agosto.