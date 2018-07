Mostre, abiti Maria José esposti a Sarre

AOSTA, 27 LUG - Dopo Parigi, Instabul e Venaria, giunge al Castello reale di Sarre, in Valle d'Aosta, il corredo più prezioso dell'ultima regina d'Italia. Gli abiti di corte di Maria José di Savoia saranno esposti dal 5 agosto al 23 settembre in quella che fu la dimora delle sue vacanze estive, dopo essere stata austera base di partenza delle battute di caccia di Vittorio Emanuele II e di Umberto I. "Confezionati dalle più prestigiose case italiane secondo i dettami dell'ultima moda di Parigi, questi capi esaltavano il ruolo regale della sovrana e al tempo stesso attestavano l'eccellenza dell'alta sartoria di cui ancora oggi l'Italia va fiera", ha spiegato la curatrice Sandra Barbieri. "La sovrana, nel corso dei sui numerosi soggiorni estivi, ebbe modo di affezionarsi al territorio valdostano e alle sue montagne e rimase nel cuore della popolazione locale, come dimostrato in occasione della sua ultima visita al castello di Sarre", ha ricordato l'assessore alla cultura della Valle d'Aosta, Paolo Sammaritani.