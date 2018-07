Lenny Kravitz chiude 10/o Collisioni

TORINO, 27 LUG - Il concerto sold out di Lenny Kravitz chiude domani a Barolo (Cuneo) la 10/a edizione di Collisioni iniziata il 29 giugno con Elio e le Storie Tese e in procinto di eguagliare, se non superare, le 100.000 presenze dell'anno scorso. Tra i sold out al festival, nel cuore delle Langhe, anche il concerto dei Depeche Mode del 2 luglio. Kravitz è uno dei più amati artisti rock da anni, per la sua capacità di trascendere generi, stili, razze e classi nel corso di una carriera ventennale. Autore, produttore, multi-strumentista, influenzato da soul, rock e funk, Kravitz ha vinto 4 Grammy Awards consecutivi stabilendo anche il record per maggior numero di vittorie nella categoria 'Miglior Performance Vocale Rock Maschile'. Ha prodotto 10 album in studio, che hanno venduto 38 milioni di copie nel mondo e ha anche frequentato il cinema, apparendo in 'The Hunger Games', 'The Hunger Game: Catching Fire', 'Precious' e 'The Butler'.