Placido ad Assisi opera su San Francesco

ASSISI (PERUGIA), 27 LUG - Michele Placido si esibirà sul sagrato della Porziuncola di Assisi, davanti alla Basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Lo farà con un'opera unica, "Gloriosus Franciscus" realizzata con l'Anonima Frottolisti. Lo spettacolo (a ingresso libero con prenotazione obbligatoria) è in programma domenica 29 luglio alle 21.45 in occasione della giornata conclusiva del festival "Universo Assisi" dedicato alle arti contemporanee firmato da Joseph Grima. "Gloriosus Franciscus" è - spiegano gli organizzatori dell'appuntamento - un viaggio attraverso la produzione artistica, musicale e poetica, dedicata a san Francesco dal 13/o al 16/o secolo. Le opere raccontano uno spaccato di vita del santo e della storia di un movimento, dei tanti viaggi dell'Ordine e della ricerca estetica dell'epoca. Tracce francescane negli ambienti musicali e letterali europei, tra l'uso del latino e quello del volgare, in un'unica direzione spirituale.