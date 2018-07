Riemerge brano inedito di Malcolm X

NEW YORK, 27 LUG - "L'uomo bianco è come un cactus". Uno dei capitoli perduti dell'"Autobiografia di Malcolm X", tagliato dal manoscritto andato in stampa dopo l'assassinio del leader nero nel 1965 perché giudicato troppo incendiario, è riapparso in una vendita all'asta a New York dove la biblioteca pubblica cittadina lo ha acquistato per settemila dollari. La possibile esistenza di "The Negro" - questo il titolo del capitolo - e di altri brani rimasti fuori da uno dei testi più importanti del ventesimo secolo era stata ipotizzata quando l'avvocato di Rosa Parks, Gregory Reed, aveva messo le mani su materiali appartenuti allo scrittore di "Radici", Alex Haley, che aveva aiutato il leader nero a mandare in stampa l'autobiografia. Nel corso dell'asta nessun compratore si è fatto avanti ma a sessione conclusa si è appreso che lo Schomburg Center for Research in Black Culture della NY Public Library aveva finito per acquistare il testo assieme ad altro materiale invenduto.