Immanuel Casto, 14 settembre nuovo album

ROMA, 28 LUG - Esce 14 settembre "L'Età del Consenso" (Freak & Chic/Artist First), il nuovo disco del principe del Porn Groove, Immanuel Casto. Dal 13 novembre il giovane artista sarà in tour nei club d'Italia a distanza di due anni dal precedente "The Pink Album". L'Età del Consenso è composto da 19 brani, dagli esordi musicali del 2004 quando il Casto Divo (così chiamato dal suo pubblico) inizia il suo percorso sul web collezionando milioni di visite agli anni più recenti del suo sviluppo discografico con le uscite di quattro album da studio, l'attivismo nei pride nazionali e un pubblico sempre più numeroso che lo supporta nei suoi tour spesso sold-out. "Ho usato la provocazione perché volevo essere ascoltato; perché ero arrabbiato, essendo cresciuto sotto un'ideologia culturale e religiosa che pretendeva di stabilire quale modo di essere fosse accettabile e quale andasse invece soppresso - commenta Immanuel Casto -. Sicuramente tante persone mi seguono per il mio umorismo politicamente scorretto e va bene così".