Tenore Rivas vince IV edizione Clip

GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.