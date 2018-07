Stile glam per il ritorno degli anni '80

ROMA, 28 LUG - La moda degli anni Ottanta, trionfo del merletto, dei bustier, del maculato, delle spallone e delle giacche oversize torna in tutto il suo splendore a rinnovare il guardaroba dell'Autunno/Inverno. Ma la prossima stagione sarà illuminata anche dai colori al neon, caratterizzata dai pantaloni a vita alta e larghi (Etro, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo), dalle gonne midi in pelle (Alberta Ferretti), paillettes e vinile, portatori di un nuovo glam nella moda dell'inverno che verrà. Le silhouette glam e potenti delle sfilate hanno annunciato infatti uno stile dal carattere deciso. Lo abbiamo visto da Versus-Versace, nelle giacche e pantaloni ricoperti di paillettes di Alberta Ferretti, nei leggins in jersey di viscosa color oro di Paco Rabanne, nella borsa in nylon imbottito color fucsia di Prada. Tanto anche il maculato e il vinile, come da Roberto Cavalli e Mx Mara.