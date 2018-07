Da Dandini a Colò, in Rai autunno donne

ROMA, 28 LUG - L'autunno Rai è donna: di ogni età, professionali, fascino da vendere, alla guida di programmi che hanno fatto la storia della tv. Tra queste Mara Venier, Serena Dandini e Licia Colò. Con loro, le signore di mamma Rai che rappresentano un punto di riferimento per il servizio pubblico da Antonella Clerici che riporta su Rai1 il programma storico di Enzo Tortora Portobello (e con lei sbarca in casa Rai anche la moglie del compianto Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan), a Elisa Isoardi che la sostituisce nel day time nello storico programma culinario La Prova del Cuoco. E ancora Franca Leosini, Bianca Berlinguer e Federica Sciarelli, Lucia Annunziata, fino a Cristina Parodi che sperimenta la domenica pomeriggio un nuovo format, la Prima Volta, alle 17,35. Mentre Caterina Balivo da Rai2 passa a Rai1 per aprire il pomeriggio della Rete con la novità "Vieni da me", adattamento italiano di "The Ellen Degeneres Show".