Incassi Usa, Mission Impossible al top

ROMA, 30 LUG - Mission: Impossible - Fallout, sesto episodio dell'adrenalinica saga con Tom Cruise, è al top del box office americano con Con 61.5 milioni di dollari in tre giorni, ottenendo un ottimo risultato per essere il sesto episodio di un franchise. Al secondo posto Mamma Mia! Ci Risiamo incassa altri 15 milioni di dollari e al terzo The Equalizer 2, che incassa 14 milioni di dollari.