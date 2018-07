Musica: Derulo conquista Costa Smeralda

PORTO CERVO, 30 LUG - Jason Derulo conquista la Costa Smeralda. Il 19 luglio la star Usa, uno dei principali rappresentanti contemporanei della scena r'n'b internazionale, ha entusiasmato l'esclusiva platea di vip e ospiti dell'hotel Cala di Volpe, nel tradizionale evento di fine luglio organizzato da Marriott International. Senza troppe pose e senza fronzoli, l'artista si è divertito e si è perfettamente integrato nello spirito di una serata di gala davvero speciale. Accompagnato da straordinari musicisti e un vero e proprio corpo di ballo, Jason Derulo non si è risparmiato, concedendo al pubblico oltre un'ora di concerto, ripercorrendo le tappe della sua carriera e regalando agli spettatori alcune perle del suo repertorio, da "Wiggle" a "Swalla", sino a "Colors", il singolo pubblicato un mese e mezzo fa, brano ufficiale dei campionati mondiali in Russia. Per il cantautore e ballerino statunitense è stata un'anteprima in vista del tour che dal 2 agosto lo terrà impegnato in giro per l'Europa.