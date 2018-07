Uffizi oltre 150 mila follower Instagram

FIRENZE, 30 LUG - Il canale Instagram degli Uffizi di Firenze ha superato quota 150mila follower, primo in Italia fra i musei di arte antica e fra i musei statali. Dall'inizio dell'anno la crescita è stata di oltre il 50%. Il numero medio di like su ogni post è di 3.467, con una media di 23 commenti. Le opere più apprezzate sono La nascita di Venere del Botticelli (13.278 like), la Medusa del Caravaggio (9.827) e Giuditta decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi (9.496). "Il successo globale del canale Instagram degli Uffizi - afferma Eike Schmidt, direttore delle Gallerie - è anche un successo di conoscenza, di educazione, perché ogni giorno proponiamo un'immagine delle collezioni e un'interpretazione storico-artistica, e spesso pure un brano di poesia del passato e del presente. Questa formula ha trovato tanti seguaci in tutto il mondo: è rigorosamente bilingue in italiano e in inglese, per tutte le età tutte e le generazioni, e infatti siamo il museo che cresce di più in tutto il mondo su Instagram".