Fedez-Ferragni, fra un mese le nozze

ROMA, 30 LUG - Lo hanno definito il royal wedding all'italiana, il matrimonio più atteso, 'chiacchierato' sui nostri social: Chiara Ferragni e Fedez. L'invito è in 3d, con le sagome dei due sposi con allegato un pop-up, dal titolo "The Ferragnez", in cui i futuri marito e moglie si abbracciano al centro di un palmeto, sotto un romantico cielo stellato e una pioggia di fuochi d'artificio. Tutti i milioni di follower della coppia - 13,6 milioni lei, 'appena' 6 milioni lui - saranno virtualmente invitati: "Sarà condiviso tutto, minuto per minuto, con i nostri follower", hanno confessato. E c'è già un hashtag ufficiale: #TheFerragnez. Sul suo profilo Instagram il rapper e giudice di X Factor Fedez hanno pubblicato un video con l'invito delle nozze con una delle più note influencer mondiali Chiara Ferragni che l'ha reso da poco padre del piccolo Leone. Le nozze, il 1 settembre a Noto, in Sicilia, poco più di un anno dopo la proposta Di Fedez a Chiara. Previsti tre giorni di festa.