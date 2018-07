Premi, Piero Angela è Torinese dell'anno

TORINO, 31 LUG - E' Piero Angela il Torinese dell'anno 2017. Lo ha deliberato la Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Vincenzo Ilotte. Il Premio, giunto alla 41/a edizione, è dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha dato un contributo speciale nel proprio settore di attività. La Giunta camerale, espressione delle categorie economiche e delle associazioni imprenditoriali torinesi, lo ha scelto perché ha "rappresentato lo stile torinese dell'impegno e della passione per il lavoro, coltivando in generazioni di italiani e non solo l'interesse per la ricerca e per le scoperte dell'uomo, attraverso un linguaggio accurato ma comprensibile e soluzioni innovative di comunicazione che hanno rivoluzionato il mondo della divulgazione scientifica, sempre valorizzando a livello nazionale e internazionale i successi di ricercatori, pionieri, imprese e di quanti quotidianamente si impegnano per il progresso della società". La cerimonia di premiazione si terrà domenica 2 dicembre.