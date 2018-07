A Castellamonte 58/a mostra ceramica

TORINO, 31 LUG - "Una mostra che fa parte della tradizione culturale del Piemonte, perché coniuga la cultura del fare e l'artigianato di qualità con l'arte e il turismo". L'assessora alla Cultura della Regione Piemonte presenta così la Mostra della Ceramica di Castellamonte, che torna dal 18 agosto al 2 settembre per la 58/a edizione. Novità di quest'anno il concorso 'Ceramics in love', cui partecipano 130 artisti con 150 opere, a riprova di un settore, tra arte antica e modernità, particolarmente vivo. "La Regione Piemonte sostiene, non a caso, la Mostra di Castellamonte da sempre - aggiunge l'assessora Parigi - e quello che si vorrebbe ora è trovare per questa ormai storica e attesa manifestazione una sede permanente". A Castellamonte tra le numerose sedi della mostra, pubbliche e private, ci sono lo storico Palazzo Botton, il Centro Congressi Martinetti e il Liceo Artistico Statale Felice Faccio, partner ufficiale alla manifestazione.